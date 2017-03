Ilmar já sabe quem vai colocar no paredão

Após 13 horas de muita tensão e girando sem parar, Ilmar venceu a prova do líder e terá de indicar alguém amanhã. Acontece que o advogado já sabe muito bem quem está com a batata assando: Daniel.

Ilmar ficou bem bravo porque o agente de trânsito abandonou a prova de resistência do nada. Marcos, que estava conversando com Ilmar sobre a possível indicação de Daniel, contou que ele deu uma mancada falsa para simular que estava cansado. Os dois têm certeza que o paulista estava fingindo um motivo para sair da prova, e Ilmar considera isso uma falta de respeito com a gente que assiste (heim?).

O que eles não sabem ainda é que acabaram os paredões triplos e a próxima berlinda será entre dois brothers. A eliminação também será em um dia diferente, e vai rolar na segunda-feira.