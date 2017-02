Ilmar, Marcos e Luiz Felipe disputam o primeiro paredão triplo

Terceiro paredão do Big Brother Brasil e já vamos comemorar com uma formação de berlinda com três pessoas: Ilmar, Marcos e Luiz Felipe. Confira como foi o programa e a formação do paredão triplo.

O programa logo começou com Tiago Leifert indo para a casa ao vivo com o intuito de mostrar o Big Fone tocando. Como já haviam avisado, quem atendesse poderia indicar ao vivo uma pessoa para o paredão. Pedro estava deitado à beira da piscina e atendeu ao telefone, recebendo instruções de que poderia indicar alguém quando fosse pedido pelo apresentador. Elis até perguntou se podia falar o que era, mas o brother contou que estava proibido.

Antes de começar a votação, Tiago Leifert relembrou todos os detalhes diferenciados deste paredão: Pedro podia votar antes da entrega do colar do anjo e Luiz Felipe tinha direito a dois votos. Após essa rápida revisão, Leifert voltou à casa e convocou o jornalista gamer para votar. Ele, então, escolheu colocar Ilmar na reta relembrando o episódio do bolinho de chuva da discórdia que fez toda a casa ir para o Tá Com Nada. Logo depois da indicação, Emilly levantou e fez um discurso de filme da Disney antes de entregar o colar do anjo para Roberta.

Chegou a hora da indicação do líder Daniel. O brother começou então a justificar seu voto, e declarou que se apegou a variáveis externas. Ou seja, por uma pessoa ter melhores condições financeiras, Daniel indicou Marcos. Quem nunca indicou alguém com um holerite maior que atire a primeira carteira de trabalho, não é mesmo?

Confira agora os votos e as justificativas de cada um dos brothers:

Emilly votou em Elis porque acha que faz um jogo torto e o “Brasil tá vendo”.

Rômulo votou no Luiz Felipe porque ele saiu da razão.

Roberta votou em Ieda porque quem ela queria já foi votado e porque está chateada com atitudes recentes da Mama.

Manoel votou no Rômulo por questão de afinidade e por isso mesmo.

Marcos votou em Luiz Felipe por causa da conduta dele nas discussões com a Mama.

Ieda votou em Luiz Felipe porque ele foi bem grosso.

Vivian votou na Elis por estratégia de jogo.

Ilmar votou no Luiz Felipe porque quer ter ele como adversário do paredão.

Luiz Felipe votou duas vezes em Ieda por causa de brincadeiras que ela fez com ele (?).

Marinalva votou na Vivian porque ela vai ter muito sucesso fora da casa.

Pedro votou em Luiz Felipe por causa da forma como ele tratou a Mama.

Elis votou em Ieda porque ela deu uma facada na prova do Samurai.

Mesmo com o voto de Luiz Felipe valendo por dois, ele acabou indo parar no paredão. É a vida, né?