Ilmar vence a prova da poção mágica e é o novo líder do BBB17

A quinta-feira no Big Brother Brasil foi devagar quase parando, mas foi só chegar a noite que o pessoal pegou fogo. O motivo? A esperada prova da liderança. Tiago Leifert começou o programa situando os espectadores com vídeos da festa que nem foi tão legal assim, e logo depois entrou ao vivo para conversar com os brothers e iniciar o desafio semanal.

A prova consiste nos brothers brincando de aula de poções, e a cada rodada alguns caldeirões explodiam e eliminavam os participantes. Ou seja, basicamente era uma dança das cadeiras com roupagem de Harry Potter. Porém, antes de começar, os líderes Daniel e Emilly precisaram eliminar alguém e Emilly (só ela mesmo) escolheu tirar Vivian. Logo depois, Daniel escolheu cortar Ieda da brincadeira.

As duas primeiras eliminadas foram Marinalva e Emilly, que se surpreenderam com o caldeirão explodindo na cara delas. O pessoal de casa, por outro lado, morreu de rir de Emilly com a cara toda suja de poção mágica:

Na segunda rodada, quem não teve sorte foi Rômulo e Daniel. Na seguinte, nenhum foi eliminado da prova (foi uma rodada só para trollar com a expectativa dos participantes mesmo). A prova continuou com muita apreensão, e quem teve uma explosão de poção cenográfica na cara foi Roberta e Marcos. Pedro e Ilmar restaram, mas apenas o caldeirão de Ilmar não explodiu, lhe garantindo a liderança.

Leifert também aproveitou o programa para explicar o funcionamento da semana. A prova do anjo será realizada no próximo sábado, dia em que o Big Fone também vai tocar. Quem atender terá de escolher um brother para entregar uma pulseira vermelha e uma branca para outro, mas nem ele e nem os presenteados saberão o que significa cada uma das pulseiras. Quem tiver a pulseira vermelha poderá indicar alguém no domingo antes do líder, e o que tiver a pulseira branca terá um superpoder “incrível” no próximo Jogo da Discórdia. Segundo o apresentador, será algo de muito impacto por ser a metade do game.