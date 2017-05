Indignado, William compara assédios sofridos por Kate e Diana

Com uma experiência de vida amarga em relação aos paparazzi, Príncipe William depôs contra fotógrafos e editores da mídia francesa no julgamento relacionado à publicação de fotos de topless de sua esposa, Kate, Duquesa de Cambridge. Sua participação foi por meio de uma carta, lida pelo advogado do casal britânico, Jean Veil.

“A decisão chocante de publicar as fotos é ainda mais dolorosa dado o que ocorreu com minha mãe. Esse incidente nos lembra do assédio que levou à morte de minha mãe, Diana, Princesa de Gales”, escreveu.

Diana morreu em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997, em Paris. O veículo em que estava com o namorado, Dodi Al-Fayed, bateu violentamente dentro de um túnel enquanto o motorista tentava fugir de paparazzi que os seguiam de moto.

As fotos de Kate a que William se refere foram feitas com lentes de longo alcance, ou seja, eles não tinham ideia de que alguém os estivesse observando, e publicadas na revista Closer em 2012.

“Minha esposa e eu pensamos que poderíamos ir à França por alguns dias, em uma villa particular de um membro de minha família, para aproveitar um pouco de privacidade. Conhecemos a França e os franceses, e sabemos que eles são, por princípio, respeitosos em relação à vida privada de todos, inclusive de seus convidados”.

William e Kate reivindicam o pagamento de 1,5 milhão de euros pela invasão de privacidade, classificada pelo advogado como “um transtorno significativo”.

O veredito sairá no dia 4 de julho.