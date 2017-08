Instagram de Selena Gomez é hackeado com foto de Justin Bieber nu

Uma das rainhas do Instagram, com mais de 125 milhões de seguidores, Selena Gomez foi vítima de hackers. Na tarde desta segunda (28) foi publicada em sua conta uma foto de Justin Bieber pelado, e na sequência o @selenagomez saiu do ar.

O nome, no perfil de Selena, foi trocado para “islah gomez”, e o post marcava os usuários @islahgang, @BZLL e @Cal695. A conta @Cal695 inclusive fez um post mostrando que tinha o controle da conta de Selena:

GANG @islahgang @BZLL A post shared by cal (@cal695) on Aug 28, 2017 at 11:51am PDT

Resta saber se o Instagram conseguirá recuperar a conta com todas as fotos e seguidores que Selena tinha antes de ser hackeada.