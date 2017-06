A internet não está sabendo lidar com o novo cabelo do Neymar

Nesta quinta-feira (22), rolou um leilão beneficente em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., em São Paulo. Apesar da presença de várias famosas com belos looks e do recente término do relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Marquezine, o que mais chamou a atenção da internet foi o novo cabelo do jogador.

O craque apareceu com os fios cacheados atrás e lisos na franja e foi comparado com algumas personalidades. Entre elas, os cantores Cauby Peixoto e Prince, a atriz Neusa Borges, Paulinho Gogó (personagem de A Praça É Nossa), Ofélia (de Zorra Total) e até Dona Florinda (de Chaves).

se liga nas referências do cabelo do neymar HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/eJmw2n8maA — Gui (@Aguinaldinho) June 23, 2017

O cabelo do Neymar é homenagem ao Prince pic.twitter.com/z3j9HMmBwx — Carolina Veggie (@carolmaggie10) June 23, 2017

O motivo da Bruna Marquezine ter terminado com o Neymar é ele ter copiado o cabelo da Neusa Borges! #RipBrumar pic.twitter.com/EA0gLUJNOA — Pedro Hosken (@pedrohosken) June 23, 2017

@98FC O cabelo do Neymar tá parecendo a peruca do Paulinho Gogó

😂😂😂😂 pic.twitter.com/4cgHuvAF3q — Diego Martinsᴳᴬᴸᴼ (@Diego13cam) June 23, 2017

"eu só abro a boca quando eu tenho certeza" pic.twitter.com/modp2FvADH — Gui (@Aguinaldinho) June 23, 2017

Neymar terminou com Bruna Marquezine, mas o que chamou mais atenção foi seu novo penteado > https://t.co/UHCgAwLXSy pic.twitter.com/qOi6IAq07o — Diva Depressão (@diva_oficial) June 23, 2017

No Twitter, alguns usuários brincaram, dizendo que o visual teria sido o real motivo para a separação de #Brumar!

Explicada a separação de Bruna Marquezine e Neymar.

Um cabelo deste não pode passar imune pic.twitter.com/8zFYkruDEb — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) June 23, 2017

depois desse cabelo eu tb terminaria com o neymar pic.twitter.com/LNbbdeBMt6 — tati (@insideoftati) June 23, 2017

Bruna perdoa o Neymar, ele vai mudar esse cabelo, tenho certeza, é só uma fase ruim pic.twitter.com/1GqtDcj2rd — Hugo Cabral (@HugoCabral09) June 23, 2017

E não parou por aí, viu?

Por que não me avisaram que o Neymar agora é uma vilã de novela mexicana? Que cabelo é esse?😂 pic.twitter.com/N804decTiJ — Blonde confused (@Abolinhodelimao) June 23, 2017

Final de mês eu to só o cabelo novo do Neymar, liso, enrolado, porém brilhando pic.twitter.com/HfkYZRS0pL — Daniel Pires (@Danfelipee) June 23, 2017

"o que vc achou do cabelo do neymar?" Me: pic.twitter.com/WXoe35krTQ — Newmar Topzera (@homemdebem) June 23, 2017

E você? O que você achou do novo cabelo do craque? Conta pra gente!