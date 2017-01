Irmã de Neymar tatua o próprio rosto no braço

Mais uma tattoo na @rafaella irmã no grande jogador @neymarjr obg pela confiança !!! #grupoamazon #viperink #easyinn #rafaella #neymar #ink #lovetattoo #art #eyegreen #inspiration #followme #brother #chicana #girl #nauticatattoosantos #nauticatattoosp #nauticatattooroma

A photo posted by Thieres Paim (@thierespaimtattoo) on Jan 23, 2017 at 5:46am PST