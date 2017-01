Jennifer Aniston revela planos de voltar para a TV

OMG, tudo indica que a nossa eterna Rachel Green pode voltar para a TV em breve! Foi o que ela mesma revelou em entrevista à Variety, nesta quinta-feira (19). Confira o que a atriz disse:

Você está aberta a voltar para a TV?

Sim, eu estou. Eu venho pensando bastante nisso. É lá que está o trabalho. É lá que está a qualidade. Nesse momento da minha carreira eu quero fazer parte de histórias incríveis, viver personagens empolgantes, e também quero me divertir. Quando você tem 20 anos se afastar da TV é uma aventura – é muito empolgante conhecer novas pessoas e ver outras partes do país ou do mundo. Agora, é sobre querer ficar perto de casa e passar bons momentos. As coisas acontecem rapidamente. A experiência precisa ser uma boa experiência. Eu não tenho mais tempo para diretores enfurecidos que ficam gritando, ou para atitudes grosseiras.

Vale lembrar que, recentemente, o David Schwimmer (a.k.a. Ross Geller) fez bonito na série American Crime Story e até foi indicado ao Emmy no ano passado. Já o Matt LeBlanc (o Joey) chegou a ganhar o Globo de Ouro, em 2012, pela ótima Episodes. Courteney Cox (a Monica) também fez um belo comeback, com Cougar Town – e foi indicada ao Globo de Ouro, em 2010.

Apesar de Jennifer não ter dado maiores detalhes sobre o possível retorno à TV, nós já estamos torcendo com força! Atualmente, ela está promovendo seu mais novo filme, Yellow Birds, que será exibido pela primeira vez neste sábado (21), no festival de Sundance.