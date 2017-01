Jogo começa no BBB17 com casa cheia e prova de resistência

Após uma pré-estreia com apenas quatro participantes na casa, finalmente o jogo começou no Big Brother Brasil 17. Com participantes agrupados por regiões brasileiras, o público pôde conhecer cada um deles através de vídeos recheados de emojis à medida em que iam entrando na casa e dando de cara com os já moradores Emilly, Mayla, Antônio e Manoel.

Tiago Leifert recepcionou todos os 17 participantes na tradicional sala da casa mais vigiada do Brasil, mas não teve muito tempo para papo furado com os brothers pois tinha muito o que contar. Para começar, revelou que os gêmeos não estavam garantidos no BBB e que apenas um de cada dupla ficaria na casa através de uma votação popular. E como só essa informação era muito pouco para colocar a casa num climão gigantesco, Leifert delegou aos gêmeos a decisão de excluir um dos recém-chegados da prova do líder que viria a seguir.

Sim, afinal um Big Brother Brasil não pode começar sem uma prova do líder daquelas bem cabeludas de resistência, não é mesmo? Dito e feito: os participantes precisaram formar duplas e se vestirem com ~roupas de bruxos de Hogwarts~ empunhando lanças. Ficaram de fora da prova as duas duplas de gêmeos e Daniel, que foi escolhido por Antônio para ficar fora da brincadeira.

O objetivo da prova do líder? As duplas tiveram de pressionar botões nos postes no quintal com suas lanças para mantê-los iluminados. Apagou, perdeu. Conforme Leifert explicou (apenas para a gente de casa), será uma liderança compartilhada em dupla, sendo que os dois vencedores precisarão escolher quem fica com uma imunidade e quem leva pra casa 10 mil reais.

Aliás, a gente nem precisou ficar muito tempo para ver alguém sendo eliminado. Por um descuido poucos segundos após o começo da prova, Gabriela Flor deixou de pressionar o botão e fez com que ela e sua parceira Elis saíssem da disputa.

Quanto tempo será que os outros participantes vão aguentar ficar segurando essa lança? Estamos de olho!