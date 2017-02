Jogo da Discórdia elege Luiz Felipe como mais inútil do BBB17

Como barraco pouco é bobagem, a equipe do Big Brother Brasil reuniu os brothers do lado de fora para o primeiro Jogo da Discórdia da edição. A brincadeira costuma acontecer às segundas-feiras e serve exclusivamente para que role mil climões entre os participantes.

No jogo de hoje, os participantes eram sorteados um a um e precisavam classificar os brothers com o colar de melhor amigo, de maior ameaça e, claro, o de mais inútil. A brincadeira, no entanto, tem uma pegadinha: quem ficar com mais colares de inútil vai ganhar um voto duplo no próximo paredão, ou seja, o voto vai contar dois pontos. Tentador, heim?

Com uma dinâmica tão emocionante quanto um Amigo Secreto da firma, Tiago Leifert comandou a brincadeira e esteve lá para ver Luiz Felipe ser eleito o participante mais inútil da casa e Daniel o mais amigo da casa. Depois da contagem das placas, Luiz Felipe foi chamado ao confessionário e recebeu a notícia de que teria um voto duplo no próximo paredão, e que ficaria a seu critério contar ou não esse poder para os outros brothers.

Sutil (sqn), Luiz Felipe saiu do confessionário praticamente gritando que ia mudar o próximo paredão, sem dar muitos detalhes. Mas, no fim, acabou contando isso para Daniel, que se animou com o poder do brother.