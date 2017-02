John Mayer vai te ajudar a encontrar um crush para chamar de seu

Se você já ~navegou~ pela internet hoje, sabe que é comemorado em vários países o Valentine’s Day. No Brasil, a data é chamada de Dia dos Namorados, mas só acontece em 12 de junho – o que não evita você aproveitar o dia de hoje para conquistar a pessoa amada!

No entanto, para quem quiser aproveitar a sorte do dia, até o cantor John Mayer entrou na brincadeira: ele postou um vídeo fofo no Facebook, pedindo para que as pessoas marquem seus/suas crushes nos comentários e conversem entre si. Rolou até uma música, olha só:

John começa o vídeo dizendo: “Se você tem um crush de Instagram, marque ele(a) aqui. Se você é o(a) crush do Instagram marcado neste post, essa música é para você.” E a letra é bem engraçadinha:

“Alguém está te perseguindo, alguém quer falar com você

Alguém quer dar uma caminhada com você, alguém quer que você os siga também

Então, você tem um crush, não é bom saber disso?

Então, vou deixar o resto com vocês, é meu trabalho conectar as pessoas, divirtam-se!”

É também uma forma de divulgar a venda dos ingressos da turnê mundial The Search For Everything, que começa no dia 31 de março em Albany, em Nova York.