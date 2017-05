Katy Perry deu a melhor resposta sobre a treta dela com a Taylor

Foi no ano em que achávamos que o mundo ia acabar, 2012, que as ~brigas~ entre Taylor Swift e Katy Perry oficialmente começaram. Na época, havia boatos de que uma havia “roubado” um dançarino da equipe da outra e, acima de tudo, foi aí que Perry começou a namorar o ex de Swift, John Mayer.

Leia mais: 8 brigas históricas entre celebridades

Infelizmente, desde então, as duas entraram em um conflito público que culminou no lançamento da música “Bad Blood”, sucesso de Taylor Swift, lançado em 2014, e supostamente uma provocação à “inimiga”.

E num momento como agora, no qual Katy Perry está prestes a lançar um álbum novo, muita gente se pergunta: será que ela vai gravar uma canção em resposta à Tay Tay?

Em entrevista à “Entertainment Weekly”, porém, a cantora garante que não. “Bem, isso não é uma pergunta que eu possa responder”, ela diz, quando questionada sobre a polêmica de “Bad Blood”. “Eu não sei se a música é sobre mim. O que eu acho é que meu novo álbum é muito empoderado – e não há nenhuma coisa especificamente feita para uma outra pessoa”, completa, meio ~misteriosa~.

Leia mais: A história real da maior briga de todos os tempos de Hollywood

Confira a resposta completa:

Uma coisa a se levar em consideração é que você não pode confundir gentileza com fraqueza. Não me provoque, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. Não estou dizendo isso para uma pessoas específica – e não coloquem aspas minhas dizendo que estou, porque eu não estou. Não é isso. Sinceramente: quando as mulheres decidirem se unir, este mundo vai ser um lugar melhor. Ponto final, fim da história. Mas deixa eu dizer uma coisa: tudo tem uma reação ou uma consequência, então não se esqueça disso, está certo, meu bem? (Risos) Nós temos que nos manter na realidade, meu bem. Esse álbum não é sobre ninguém. Esse álbum é sobre mim mesma, sobre eu ser vista e ouvida para que possa ver e ouvir todas as outras pessoas. Na verdade, não, não é nem sobre mim! É sobre tudo o que eu vejo no mundo e eu consigo digerir. Acho que há algo de cura no álbum para mim, de vulnerabilidade. Se as pessoas querem se conectar a mim e se sentirem curadas e vulneráveis, empoderadas e fortes, Deus abençoe, aqui está ele.