A calça da Katy Perry rasgou e a reação dela é apenas maravilhosa

Quem nunca, né? Após passar quatro dias confinada em uma casa e transmitir absolutamente tudo pelo Youtube em uma estratégia nunca antes, Katy Perry, que acabou de lançar o álbum “Witness”, resolveu presentear os fãs nesta segunda-feira, 12, com um show, em Los Angeles.

Leia Mais: Katy Perry cortou o cabelo curtinho e está a cara da Miley Cyrus

O que ela não esperava, claro, era sofrer um pequeno ~acidente~ com o incrível look metálico escolhido. Sério. Depois de cantar “Swish Switch”, a calça da cantora simplesmente rasgou no meio da virilha. Ao perceber, a reação dela não poderia ter sido mais maravilhosa.

Em vez de tentar esconder o que aconteceu, Katy foi lá e assumiu para todo mundo a ~tragédia~.“Que ótimo… Acabei de descobrir um buraco nas minhas calças. Sim, é bem perto da ‘ppk’, mas, fiquem tranquilos, estou usando calcinha”, brincou ela. “Eu provavelmente não deveria ter dito nada disso, mas eu sei que a internet vê tudo”, continuou.

“Ah, nós somos todos humanos, né? Eu não vou deixar isso tirar o meu poder, só não olhem para cá”, finalizou apontando para o buraco.

Assista ao vídeo

Começa a partir de 46:00.