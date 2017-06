Kim Kardashian anuncia linha de beleza – vem aí mais batom nude

Bastaram três posts no Instagram para as fãs de maquiagem e beleza irem à loucura. Depois da parceria de sucesso com a irmã Kylie Jenner, que já é uma grande empresária do ramo, Kim Kardashian decidiu lançar a própria linha de beleza. De acordo com as pistas dadas no Instagram, os produtos serão anunciados -e já poderão ser comprados! – no próximo dia 21 de junho.

Chamada de KKW Beauty, a marca ainda é misteriosa, mas se a cartela de cores do anúncio e do site estiver nos dando uma pista, pode esperar por mais produtos em tons de nude, do jeito que Kim tanto gosta. O site não mostra nada mais além da data de lançamento e da possibilidade de inscrever o e-mail em uma newsletter, para saber de tudo em primeira mão.

Não vai faltar batom nude no mundo!