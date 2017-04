Lady Gaga e Príncipe William batem papo online sobre saúde mental

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto da saúde física, e se tem duas pessoas que fazem questão de sempre trazer isso à tona, essas pessoas são Lady Gaga e Príncipe William.

Os dois se encontraram via FaceTime – ela em Los Angeles, ele em Londres – para papear um pouco sobre o assunto. O vídeo foi produzido em prol da Heads Together (Cabeças Unidas), campanha de caridade capitaneada por William, sua mulher, Kate, e seu irmão, Harry, e compartilhado tanto no Twitter oficial da Família Real Britânica quando no de Gaga.

Thanks to Prince William & @heads_together for inviting me to join this important conversation around mental health awareness #oktosay pic.twitter.com/w4RYmw7Llj — xoxo, Joanne (@ladygaga) April 18, 2017

Depois da tradicional rasgaçãozinha de seda inicial, Gaga contou que adora os vídeos feitos pela Heads Together, pois “eles contam histórias bonitas, que me lembram como a mudança de minha saúde mental mudou minha vida”. A cantora sofre de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão.

William, por sua vez, agradeceu por ela ser tão aberta e opinou que “está na hora de as pessoas falarem e se sentirem normais sobre isso”. Ele também disse que ele, Kate e Harry sentiram que era necessário iniciar as discussões a esse respeito porque, para eles, “as questões dos sem-teto e dos vícios andam lado a lado com a da saúde mental”.

Perguntada pelo príncipe sobre como se sente revelando suas histórias pessoais, Gaga respondeu que ficou muito nervosa inicialmente, mas que isso permite que quem esteja na mesma situação veja que não precisa se esconder.

“Há muita vergonha associada à saúde mental, você sente como se houvesse algo errado com você. E, na minha vida, era ‘Oh, veja quantas coisas lindas e maravilhosas eu tenho, eu deveria estar tão feliz! Mas é um sentimento que não dá para evitar”, lembrou.

Até agora, somadas as duas contas, o vídeo já teve mais de 9 mil compartilhamentos e 18 mil curtidas.