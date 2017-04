Lady Gaga faz linda homenagem a amiga com câncer no Coachella

Lady Gaga foi uma das principais atrações do festival Coachella, que aconteceu entre 14 e 23 de abril na Califórnia, nos Estados Unidos. Em sua performance, no último sábado, ela emocionou seus espectadores com algo além de sua música: com a dedicatória que fez a uma antiga amiga, Sonja Durham. Ela sofre atualmente de câncer no estágio 4 – o que quer dizer que a doença já se espalhou por vários órgãos de seu corpo.

“Minha amiga Sonja está muito doente, e eu a amo tanto que, se não tiver problema para vocês, gostaria de dedicar a ela essa próxima música”, disse a cantora, antes de “Edge of Glory“. No meio da música, ela também falou sobre a amiga. “Lamento que você não esteja se sentindo bem. Todos nós queríamos que você estivesse aqui conosco”.

É para chorar, né?

Além da homenagem no show, Gaga também dedicou a Sonja uma faixa especial de seu álbum mais recente, “Joanne”. Trata-se de “Grigio Girls”, cuja letra aborda a amiga e a forma corajosa ela tem enfrentou a doença.

Além disso, no último mês a cantora esteve presente no casamento de Sonja com Andre Dubois.

A post shared by Sonja Durham (@sonjad7777) on Mar 23, 2017 at 1:06am PDT

Em um blog pessoal, ela é definida pela amiga como um “anjo da guarda”: “Se não fosse pela Gaga e pela ajuda financeira de todos até agora, eu acredito que não estaria mais aqui”, escreve ela. “Posso dizer que eu entendo por que as pessoas desistem e morrem, porque eles não têm os recursos aos quais eu estou tendo acesso”.

Próximas há cerca de dez anos, as duas se conheceram quando Sonja trabalhava como assistente da cantora. Não é uma história linda?