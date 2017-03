Leia o belo discurso de Ieda no BBB17 sobre a terceira idade

Quem assistiu ao Big Brother Brasil pôde conferir um momento muito emocionante no qual Ieda, a aposentada de 70 anos de idade, falou um pouco sobre a velhice e os motivos que a levaram a participar de um reality show conhecido por ter participantes sempre muito jovens. Durante dois minutos e meio, Ieda levou os brothers que a ouviam às lágrimas e nos ensinou uma valiosa lição de vida. Confira abaixo o discurso na íntegra:

“Eu falava com alguém ontem sobre a minha mãe. Porque, apesar de eu estar assim já com certa idade, eu também tive mãe. Minha mãe morreu nos meus braços, morreu assim comigo segurando e ela olhando e perguntando o que estava acontecendo. E eu não tenho mais ninguém acima de mim. Eu só tenho responsabilidade.

E vocês vão entender quando ficarem mais velhos que a gente nunca deixa de ser criança. Por isso muitas vezes eu disse que vim aqui para mostrar para algumas pessoas mais velhas o quanto elas podem fazer por elas mesmas, sabe? Não se acomodarem, não ficar só cuidando de neto ou limpando casa pra filho. Muitas vezes os filhos fazem as mães de escravas, né. E que elas podem sim ter uma vida agradável ainda.

Compra um batom! Corta o cabelo! Muda a cor do cabelo! Convida uma amiga, compra uma garrafa de vinho. Bote o batom, beba o vinho e olhe sua boca ali no cálice de vinho. E vai lembrar de coisas que você já passou, e vai viver isso com sua amiga.

Vá ao cinema, não para. Continua sempre achando que a vida vai longe ainda, embora ela já esteja ali. A gente quando chega mais no final da vida, se tu não tem a cabeça muito doida com aquele pouquinho de loucura dentro, é triste. Tem que ter um pouquinho de loucura. E muitos sonhos.

E principalmente se cuidar, né? Ser saudável. Botar as pernas, por exemplo, lá atrás pra não ficar com dor na coluna, que a maioria das pessoas tem. Eu tenho 70 anos e não tenho. Tentar fazer alguma coisa, uma academia se der. Se não der pra viajar, vá passar o fim de semana na casa de uma amiga. Não ficar parada.”