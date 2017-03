Leifert declara tolerância zero, mas não conta isso para brothers

O site oficial do Big Brother Brasil havia informado aos espectadores que a festa de quarta-feira estava cancelada para os brothers, e avisou que a explicação seria dada durante o programa. Dito e feito, Tiago Leifert entrou ao vivo com cara de bravo para explicar a situação.

Contou que muitas regras vem sendo descumpridas nos últimos tempos, e as punições dadas pela casa viraram motivo de chacota por alguns participantes. Dessa forma, o programa decidiu decretar um estado de Tolerância Zero aos brothers. Assim, estão cancelados os drinks para os sobreviventes do paredão, a festa de quarta-feira e os recados dos familiares no programa ao vivo.

Entretanto, a atitude mais rígida foi avisada apenas para nós espectadores, afinal Leifert em momento algum explicou as punições novas aos competidores. Nem ao menos justificou a falta de recado dos familiares, algo que acontece todas as terças-feiras.

Faltou mandar o recado para o pessoal de casa parar de achar que está com o rei na barriga, né?