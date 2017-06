Lindsay Lohan vai voltar às telas em série britânica ‘Sick Note’

Lindsay Lohan andava sumida, não é mesmo? No começo desse ano, ela nos iludiu comparando-se à Ariel, de “A Pequena Sereia” no Instagram – nos fazendo pensar que ela estrelaria a versão live-action do desenho. No ano passado, antes de completar 30 anos, ela deu uma baita entrevista à revista Vanity Fair, falando sobre como tinha aprendido a cuidar de si mesma.

Agora, quase um ano depois, a atriz divulgou no Instagram uma foto que indica que, olha, ela está no caminho certo. Ao lado de Rupert Grint, o Ron de Harry Potter, e de Nick Frost, LiLo vai estrelar a série britânica “Sick Note“, do canal Sky 1.

Além da notícia bombástica – que com certeza deixou os fãs muitíssimo empolgados -, algo também chamou a atenção dos seguidores é o cabelo da atriz, um corte assimétrico na altura do ombro. Será que é real ou é uma peruca?

😊Back on set of my new TV show #SickNote 😜 A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jun 12, 2017 at 2:19am PDT

“Sick Note”

O personagem de Grint no programa, Daniel Glass, é erroneamente diagnosticado com uma doença terminal. Quanto descobre isso, o médico Ian Glennis (interpretado por Frost) aconselha o protagonista a sustentar a antiga história para os conhecidos. Só tem um detalhe: antes de tudo isso, Daniel já era um mentiroso compulsivo.

Na série, Lindsay vai viver a filha do chefe de Daniel. Será que vai acontecer alguma coisa entre estes dois ruivos?

Arrasa, LiLo!