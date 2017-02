Luiz Felipe discute porque não quer gente mexendo nos seus ovos

Se aqui fora do Big Brother Brasil fazemos barraco por causa de política, convites para festas e relações interpessoais, lá dentro da casa mais vigiada até os pobres ovos do Luiz Felipe viram motivo para um barraquinho.

Depois da casa inteira ser penalizada pela falta de Ilmar, todos estão no Tá com Nada e alimentação controlada. Nesses momentos, até ovo é motivo de ostentação e Luiz Felipe tem guardado os ovos a que lhe eram de direito para comê-los de uma vez. Tanto que nem a moela ele tem comido, só sonhando com seus ovinhos.

Quem tem ficado bastante na cozinha é Ieda, que para variar o cardápio do dia decidiu usar ovos na receita, e Luiz Felipe simplesmente surtou com a mama. “Tem três dias que não como ovo, não como moela, só pra poder comer meus ovos”, disse o brother antes de se alterar com a aposentada. “Você não comeu porque você não quis”, retrucou Ieda.

Luiz Felipe não aceita ter de dividir seus ovos com os recém-expulsos do Tá com Tudo, e Ieda argumentou que eles só estavam assim porque alguém do grupo do Luiz Felipe cometeu uma falta. Barraco só por causa de uns ovinhos? É isso que amamos no BBB! Mandem mais punições que tá pouco!