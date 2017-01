Luiz Felipe do BBB17 sofre por Mayla (e perde prótese dentária)

Na noite de sexta-feira (27/01) rolou uma festa surpresa na casa do Big Brother Brasil, com direito a um show especial do Nego do Borel. A festança durou a madrugada toda e foi marcada por muita bebida, música, beijos e muita felicidade… de quase todos os brothers. Ali, num cantinho, Luiz Felipe estava era se afundando numa sofrência pensando em sua querida Mayla.

Enquanto a gêmea dançava clássicos de Claudinho e Buchecha na pista, Luiz Felipe ficou sentado apenas observando. O brother começou a desabafar com Roberta dizendo não conseguir ficar longe de Mayla, mas que ao mesmo tempo não queria se machucar e desejava respeitar o espaço dela. “Como ela não vem, eu quero respeitar”, declarou.

A festa continuou rolando e Luiz Felipe protagonizou algumas outras cenas movido pela bebida. O brother chegou na líder Vivian e contou que tanto ela quanto a Mayla eram as mais bonitas da casa (ué, e a irmã gêmea da Mayla??). Mas acrescentou que com Vivian não bateu aquela química como rolou com a gêmea. O papo seguiu por mais alguns minutos, e Vivian continuou ouvindo com a cara de um famoso meme da Internet:

Depois de perder a chance de curtir a festa, Luiz Felipe perdeu também sua prótese dentária no meio da noite. Sem um dente, foi consolado pelo doutor Marcos (que por uma grande ironia do destino é da cidade de Sorriso) mas não se abalou. “Vou ser o banguela mais sensual do Brasil”, disparou Luiz Felipe.