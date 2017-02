Luiz Felipe é eliminado do BBB17 com rejeição alta

Em um resultado bem esperado para os que acompanham os barracos no Big Brother Brasil, Luiz Felipe foi eliminado com 73%. Confira como foi o programa dessa noite que botou pra fora o alagoano.

O primeiro VT exibido por Tiago Leifert dividiu a casa em dois grupos: os mais velhos e os brothers que fazem parte dos que viveram os anos 90 e 2000. Segundo o apresentador, os conflitos da casa começam quando esses dois grupos entram em conflito. Um dos barracos mostrado foi justamente o de Luiz Felipe com Ieda, mostrando bem qual o lado defendido pelo programa:

Quem também ganhou um destaque no programa da noite foi Elis, que embora tenha ficado de fora do paredão conseguiu dois vídeos seguidos sobre sua pessoa: um mostrando sua relação com Roberta e outro com suas habilidades como cabeleireira. Na verdade, esse último vídeo serviu basicamente para que a gente tenha o MELHOR PRINT do Doc até agora, com ele opinando sobre o cabelo descolorido de Daniel:

A primeira interação de Leifert com a casa envolveu muita choradeira, isso porque ele perguntou se Emilly estava abalada com Marcos e Luiz Felipe no paredão. Depois da resposta positiva, a sister confessou que se arrependeu totalmente de ter dado o anjo para Roberta, O apresentador inclusive ficou perplexo com a gêmea ter falado isso quando ele perguntou.

Depois do choro, veio a piada. Rômulo ganhou um VT mostrando suas habilidades como diplomata na casa com a ajuda dos maravilhosos editores do Big Brother Brasil. Eles fizeram até o vazamento de uma ligação de Rômulo com seu assessor!

Os editores também aproveitaram que Luiz Felipe já ia ser eliminado mesmo para exibirem um vídeo extenso queimando o alagoano até o fim, zoando tanto seus papos sobre beleza quanto o ego do brother. Após o vídeo, Leifert contou que conversou com a mãe dele e ela disse que Luiz Felipe foi criado na base do diálogo e que não suporta quem grita com ele, explicando o surto com Ieda. Bem, a Kelly Key também não suporta que gritem com ela, mas só quando é sem motivo.

Quando Tiago Leifert pegou os recados dos familiares, alguns momentos curiosos aconteceram devido à transparência do apresentador. Quando a irmã de Marcos falou seu apelido, Leifert se preocupou daquilo ser um código secreto aos confinados. Já a família de Ilmar pediu apenas para ele tirar o bigode. A mãe de Luiz Felipe não queria dizer para o filho ficar mais amigo de Daniel e Marinalva porque eles são pessoas boas pra ele, mas Leifert deu uma editada no recado e apenas contou que haviam mandado um beijo para esses dois brothers.

Durante o papo de eliminação, Ilmar se mostrou confiante, Marcos declarou estar de cabeça erguida e Luiz Felipe até o fim veio tentar explicar a briga dos ovos (mesmo tendo resolvido com Ieda poucos minutos antes do começo do programa ao vivo). Curto e grosso, Tiago Leifert anunciou a eliminação de Luiz Felipe e vimos a porcentagem de 73%, bem distante do recorde de 78% que Tessália conseguiu num paredão triplo do BBB10.

Já do lado de fora, Leifert conversou sobre o perdão de Ieda e ainda brincou: “aquele ovo te custou um milhão e meio”.