Luiz Felipe foi colocado no Monstro do BBB17 e está uma fera

Como acontece todos os sábados, o anjo da semana precisou decidir para quais brothers daria o castigo do monstro. Também estávamos esperando ansiosos, pois o anjo da semana passada foi o mais barraqueiro de todas as edições, com Marcos e Ilmar tocando o terror na casa.

Infelizmente, o dessa semana é mais tradicional. Enquanto dois brothers vestidos de ovelhinhas ficam saltando, um participante interpreta o dorminhoco que precisa contar quantos carneirinhos aparecerão na tela da televisão. Se errar o número, precisa contar de novo até acertar.

Emilly ficou em dúvida sobre quem escolheria, até que Marcos se candidatou. A sister então também entregou o castigo para Elis e Luiz Felipe. Assim, Elis e Luiz Felipe estão fantasiados de ovelhinhas e Marcos ostenta um pijama cafona.

Acontece que Luiz Felipe ficou FURIOSO com a indicação de Emilly. Por mais que ela justifique que o escolheu porque ele levaria numa boa, ele perguntou por que não escolheu Ieda para a tarefa. Depois de pensar na imagem de uma senhora de 70 anos pulando no meio da madrugada, Emilly disse que nunca colocaria nem Ieda e nem Marinalva por conta de suas limitações físicas.

E assim, Luiz Felipe continua sua cruzada contra Ieda e se revoltando com a falta de atenção de Emilly. Nada de novo na casa mais vigiada do Brasil.