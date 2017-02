Luiz Felipe gostaria de “bater” em Ieda e assume ter agredido ex

Luiz Felipe é um dos competidores que está no paredão do Big Brother Brasil, então o mínimo que poderíamos esperar é que tivesse o bom senso de ao menos não se envolver em polêmicas de última hora. No entanto, em uma conversa que teve no quarto com outros participantes ele falou demais e isso pode repercutir em sua vida fora da casa.

Enquanto os brothers esperavam mais um Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira (13), Luiz Felipe estava torcendo para que fosse uma prova de kung-fu, assim poderia “dar umas porradas na Mama”. Os outros brothers ficaram meio chocados com a frase referente a agredir Ieda, mas Luiz Felipe explicou que não era literalmente. O vídeo com a declaração foi postado por vários usuários no Twitter, mas já foi tirado do ar.

O alagoano desembestou no assunto e seguiu falando sobre um outro episódio no qual agrediu uma ex-namorada quando tinha 19 anos. Segundo Luiz Felipe, ele estava com a ex numa festa e ela começou a se esfregar em um conhecido dele. O brother puxou o cabelo de sua então namorada, e disse que atualmente se arrepende disso. A namorada revidou dando uma garrafada em Luiz Felipe.

Vamos fazer o resumo das declarações absurdas de Luiz Felipe: em poucos minutos antes do programa ao vivo ele apenas torceu para que houvesse uma prova de kung-fu para poder “dar porrada” em uma participante de 70 anos que ele tem desafeto e ainda confessou ter agredido uma namorada puxando o cabelo dela no meio de uma boate. Pelo visto ele realmente tem o poder de definir o paredão, pois falou tanta coisa reprovável que ele praticamente já colocou um pé pra fora da casa.