Luiz Felipe não supera e passa a madrugada reclamando de Ieda

O programa de ontem do Big Brother Brasil mostrou como as relações da casa andam muito tensas, tanto que rolou um baita arranca-rabo entre Luiz Felipe e Ieda por causa de um ovo e de uma cama. Inclusive, depois da discussão do ovo parece que qualquer coisa que Ieda faça perto do alagoano é motivo para discussão. Se duvidar, ela transformar oxigênio em gás carbônico é razão para Luiz Felipe começar a reclamar sem parar.

Nessa madrugada, o brother continuou falando da Mama. Ele, que viu a liderança ir por água abaixo diante de seus olhos, declarou acreditar num voto coletivo da casa em Ieda e ainda contou que acha a aposentada “ignorante feito uma porta”. Contou também que a eliminou na prova do líder por causa de motivos ocultos que ele tem e que todo mundo sabe (?).

Roberta compartilhou uma sabedoria que sua mãe lhe deu antes de entrar no programa: “ela falou que devemos respeitar os mais velhos, mas é pra lembrar que nesse programa todo mundo está em pé de igualdade”. E acrescentou que Ieda precisa decidir se vai bancar a mulher mais velha ou se vai agir como uma moça de vinte anos. Luiz Felipe concordou que Ieda age como uma garota de vinte anos.

Não vamos mentir, adoramos barraco, mas não temos tanta paciência assim pra quem fica batendo na mesma tecla. Vamos superar a discussão, colega? Sem contar que você tá tão crente que a casa inteira vai votar na pessoa que você tem um desafeto que esqueceu que a casa inteira está furiosa com o Ilmar por causa do castigo coletivo. Menos, né? Bem menos!