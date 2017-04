Machismo de Marcos em festa do BBB17 repercute na Internet

Nessa madrugada rolou no Big Brother Brasil a Festa Bahia, homenageando o estado nordestino. Mas quem acabou chamando a atenção não foi a decoração e nem os quitutes típicos, e sim uma atitude machista de Marcos com sua namorada na casa.

Logo no começo da festa, todo mundo fez um brinde. Emilly foi encher seu copo e foi censurada por Marcos. “É muito feio mulher segurando garrafa, evita”, disse o médico sem qualquer vergonha de expor um pensamento digno do século retrasado. E ele ainda continuou: “Uma das cenas mais feias que já vi na vida foi uma noiva se servindo com um copo de cerveja”.

Emilly retrucou o comentário dizendo que se não tem homem para servir, a mulher tem que se servir sozinha. Marcos interrompeu a namorada e disse que isso era secundário, e falou para curtirem a festa.

A gêmea pode até ter aceitado de boa o ~conselho de conduta~ do médico, mas a Internet não perdoou:

se eu estivesse no BBB e ouvisse o Marcos dizendo que mulher segurando garrafa é feio pic.twitter.com/geOaMG1ST4 — (ง •̀_•́)ง (@anarcobs) April 6, 2017

Já foram melhores nas polêmicas: Marcos não gosta de mulher segurando garrafa, e Emilly cobra q o homem segure a garrafa. Ou seja, iguais. — Dila #8Dias 💃 (@DilaComments) April 6, 2017