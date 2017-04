Mais Você “ignora” expulsão de Marcos em papo com Emilly

Com aquela cara de quem não dormiu nada de ontem pra hoje, Emilly foi recebida por Ana Maria Braga e Louro José na manhã dessa sexta-feira (14) para um café da manhã especial no Mais Você. No cardápio havia um monte de quitutes e umas perguntas bem certeiras da apresentadora (e um papo constrangedor sobre o Marcos).

Desde o começo Emilly se mostrou muito deslumbrada com tudo o que estava acontecendo, e se emocionou até ao beijar o papagaio de espuma que atende pelo nome de Louro José. Já na mesa, a gêmea ficou muito emocionada ao narrar como foi recebida numa festa em que 500 pessoas queriam abraçá-la. “Eu recebi mais carinho do que eu achava que cabia em mim”, disparou.

Depois de alguns VTs mostrando a vida da garota em sua cidade natal, Ana Maria Braga perguntou sobre a relação dela com os outros brothers, inclusive com Marcos. Emilly declarou que o médico foi uma pessoa muito especial pra ela na casa, e que era grata a ele (sim, ela respondeu tudo no passado).

Emilly também contou que não guardava ressentimento de ninguém na casa, e Ana Maria deu aquele cutucãozinho do bem: “Porque a trajetória te trouxe até aqui, né”, insinuando que até os desafetos foram responsáveis pela vitória da gêmea.

A pior parte da entrevista, entretanto, foi quando Ana Maria Braga quis saber mais sobre Marcos e exibiu um VT apaixonado do casal, do começo do relacionamento. Como se o episódio da agressão nunca tivesse existido, e como se o participante nunca tivesse sido expulso, a loira perguntou para Emilly como seria aqui fora. “Ele pra mim foi uma pessoa importantíssima, embora muita gente esteja falando coisas que aconteceram, não muda o que aconteceu lá dentro, o quanto que me entreguei”, contou Emilly com lágrimas nos olhos, e continuou: “Só fiquei sabendo e uma coisa que me machucou muito que ele começou a fazer campanha contra mim. Logo que saí, recebi a notícia que ele estava contra mim então não era pra eu esperar muita coisa.”

Não sabendo a hora de parar com o constrangimento, Ana Maria ainda perguntou se ela voltaria se ele falasse que quer namorar, e Emilly deu uma driblada contando que ele é uma pessoa mais comedida, mas reafirmou que quer conversar com ele.