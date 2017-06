Maisa dá a melhor resposta para o machismo de Silvio Santos

Silvio Santos continua firme e forte na missão de constranger as convidadas do tradicional programa dele. Engraçado em outros tempos, as brincadeiras do apresentador hoje beiram a grosseria e, principalmente, o machismo. A última “vítima” dele, no entanto, não deixou barato.

Convidada do “Jogo das 3 Pistas”, no último domingo, 18, a musa da internet brasileira Maisa Silva usou de muita classe para responder os comentários absurdos do dono da emissora – e foram muitos!

Para começar, Silvio sugeriu que a atriz engatasse um namoro com Dudu Camargo, de 18 anos. “Você está com 15 anos e eu tenho notado que você não consegue arrumar namorado”, disse ele. É sério.

Ela, claro, mandou a real: “Se for para isso, eu posso ir embora. Eu não estou aqui para arrumar namorado, estou aqui para participar do programa […] Dá licença, Silvio. Isso é um ultraje, isso é constrangedor… Você me submeter a uma situação dessas. Eu estou aqui para jogar o jogo, vamos jogar?”

Não satisfeito, o “dono do Baú” deve ter achado que estava apresentando o “Em Nome do Amor”, sucesso dos anos 1990 do SBT, porque continuou insistindo em uma relação entre Maisa e o garoto. Ela continuou negando: “Mas ele não faz o meu tipo, eu não posso fazer nada. Ele é muito engessado, não parece que é de verdade, ele fala esquisito… Ninguém é assim o tempo inteiro… As pessoas gostam de gente de verdade… Ele não é de verdade”.

A situação ficou tão absurda que, após comentar sobre a aparência da artista, ele sugeriu que ela se casasse com Dudu! “Vocês podem casar e daqui a um ano ter um filho. Você vai ser uma mamãe jovem”, afirmou. A resposta dela? A melhor possível.

“Eu tenho 15 anos e ele já quer que eu seja mãe. Pelo amor de Deus, só depois de eu já ter conhecido o mundo inteiro, ter viajado… E depois que você escolher outro pai porque esse não vai rolar”.

Isso sem falar que ele começou a comparar Maisa com Larissa Manoela. Isso precisa parar.

