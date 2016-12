Maisa lida com a menstruação melhor do que muita gente grande

Maisa é dessas crianças que cresceram em frente às câmeras e, quando a gente vê, já não são mais tão crianças assim. Desde pequena ela é o que podemos chamar de “sem filtro”, fala tudo o que vem à cabeça. Isso tem rendido momentos ótimos na internet, como quando ela respondeu a quem acha que ela devia ser mais sensual e quando ela denunciou homens que pediram que ela fizesse um filme pornô.

Pois, aos 14 anos, Maisa decidiu fazer um desabafo no Twitter sobre menstruação, esse evento mensal que acontece na vida de toda mulher, e, por isso, deveria ser tratado com total naturalidade. O aplicativo que ela usa no celular para acompanhar o ciclo menstrual enviou uma notificação de TPM, e claro que ela não ficou muito animada.

Resolveu então falar sobre a situação desagradável

"Há uma grande chance de você ficar menstruada no natal" pic.twitter.com/RJZryjUo2F — +a (@maisasilva) December 18, 2016

menstruar no ano novo deve ser uó, aquela roupa Branca KWNDKDJJD JÁ DA ARREPIO SÓ DE PENSAR — +a (@maisasilva) December 18, 2016

vamo fazer uma oração pra eu não estar menstruada no natal nem no ano novo — +a (@maisasilva) December 18, 2016

O que ela não esperava era a reação dos seguidores, que a criticaram por falar ~desse assunto~ no Twitter. Alguns fãs ficaram horrorizados e reclamaram por ela falar abertamente sobre menstruação. Pois Maisa não abaixou a cabeça:

tweetar sobre menstruação aos 14 anos no Brasil é tabu agora?? a galera falando cada coisa kkk pelo amor d Deus — +a (@maisasilva) December 18, 2016

menstruação eh uma coisa hiper normal e a cabeça fechada de vocês n vai me fazer parar de falar disso. — +a (@maisasilva) December 18, 2016

você que acha que eu n posso menstruar; ou que isso é algo de outro mundo: você nasceu pq sua mãe menstruava. beijos — +a (@maisasilva) December 18, 2016

Aqui também somos pelo fim do tabu da menstruação. Mais cedo esse ano, Bela Gil falou sobre as calcinhas que usa para conter o fluxo e também foi duramente criticada. Falar sobre o que acontece com nosso corpo é essencial. Arrasou, Maisa!