Maisa arrasa em novo texto sobre polêmica e explica: não é não!

Maisa Silva não tem nos decepcionado. Envolvida em uma brincadeirinha de teor machista promovida pelo “patrão” Sílvio Santos e coestrelada pelo apresentador Dudu Camargo, a adolescente mostrou que tem um posicionamento firme quando o assunto é defender o que acredita.

No ar, ela foi bem clara e, educadamente, rebateu cada comentário absurdo de Silvio Santos, que queria que ela se relacionasse com Dudu Camargo. No auge da falta de noção, Silvio sugeriu que ela, que acabou de completar 15 anos, se casasse com o rapaz, de 19 anos, e tivesse um filho no ano que vem. Ela rebateu sem perder a compostura, chamando a atenção para o fato de que é muito nova e tem muito a fazer antes de pensar em planos deste tipo.

Pois bem: as respostas certeiras de Maisa foram interpretadas por muita gente como grosseria e falta de bom humor. Mais uma vez ela se posicionou, e disse que não pediria desculpas por ser sincera.

oras pessoas q tão me chamado de grossa, nem todo mundo é obrigado a aceitar 100% das coisas q ouve e eu não me desculpo pela sinceridade. — +a (@maisasilva) June 19, 2017

Mas aparentemente ter posições firmes e defender o direito de fazer o que bem deseja não são qualidades muito apreciadas por algumas pessoas. E então Maisa, que estava se manifestando pelos 140 caracteres do Twitter, teve de apelar para o famigerado textão de Facebook.

E olha, só podemos aplaudir em pé o que a adolescente escreveu. Com uma clareza que muitas vezes não se encontra em gente grande, Maisa explicou algumas coisas que devem ser pontuadas. Vem com a gente:

“Vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas todos os dias”;

“Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto”;

“Até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo?”;

“Não é não!”;

“Me posiciono com as causas necessárias, falo o que penso, sempre mantenho minha educação, tenho o direito de liberdade de expressão, de gostar ou não gostar, e nunca precisei ficar criticando as pessoas nas redes sociais para me sentir melhor.”

“Não vou mudar o meu jeito para agradar a ninguém… espero que vocês sempre sejam quem vocês são”

Maisa, você arrasa! A gente espera que, depois dessa, não seja necessário desenhar para que as pessoas entendam o que você quer dizer, mas, se precisar, a gente tem certeza de que você vai arrasar!