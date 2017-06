Esta garota é A CARA da Maisa misturada com a Selena Gomez

Quando Maisa Silva não está lacrando na cara do patriarcado, a pequena musa está causando da rede mundial de computadores. A última da atriz? Encontrar uma garota que é exatamente a junção dela com a Selena Gomez. É sério!

Tudo começou com este tuíte aqui:

se dois iguais não reproduzem, como que selena gomez e a maisa fizeram a sofia solares? pic.twitter.com/5JLj0iqnXC — camEEla cabeYo (@laeciobrito) June 20, 2017

Sim, rapidamente a publicação viralizou e chegou aos ouvidos de Maisinha. Ela, claro, sempre muito presente na rede social, precisou comentar sobre essa semelhança assombrosa!

alguém me explica como eu nunca percebi que tinha uma irma gêmea em comum com a selena gomez??? pic.twitter.com/ZjZbTAfNlh — +a (@maisasilva) June 20, 2017

Pois a garota comparada com as duas musas também é famosa! Sofia Solares, de 19 anos, é mexicana e um verdadeira fenômeno das redes sociais! De acordo com veículos do país, a fama da garota surgiu justamente por ser parecida com Selenão e, obviamente, por arrasar nas selfies.

Olha só!

Soy como un vaquero 🌝 A post shared by Sofia Solares (@sofisolars) on Jun 14, 2017 at 6:23am PDT

🦉 A post shared by Sofia Solares (@sofisolars) on Jun 5, 2017 at 9:12am PDT

Y de regreso a la realidad 😭♥️ A post shared by Sofia Solares (@sofisolars) on Mar 14, 2017 at 9:45am PDT

☠️ A post shared by Sofia Solares (@sofisolars) on May 28, 2017 at 7:14pm PDT

E aí, achou elas parecidas?