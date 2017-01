Maisie Williams estrela novo filme original Netflix

Abre o olho, HBO, pois a Netflix já conseguiu conquistar o coração da nossa amada Arya Stark (de Game of Thrones). É que a atriz Maisie Williams é a estrela do mais novo filme produzido pelo serviço de streaming, que estreia no final de janeiro.

Batizado de iBoy, o longa conta uma história meio ~viajandona~, mas nós já estamos bem curiosas para assistir! Na trama, um garoto sofre um terrível acidente que quase lhe tira a vida. Só que, ao invés de morrer, ele passa a ter superpoderes, pois pedaços de smartphone ficam alojados no seu cérebro. Sim, é isso mesmo!

Maisie interpreta uma amiga do cara, pelo qual ele é aparentemente apaixonado. O filme se passa em Londres e o primeiro trailer foi lançado nessa terça-feira (ainda sem legendas em português).

A estreia mundial rola no dia 27 de janeiro. Quem aí também ficou com vontade de assistir?