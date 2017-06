Maravilhosa! Maju Coutinho é a nova apresentadora do Jornal Hoje

Em 2015, a jornalista Maju Coutinho tinha entrado há pouco tempo no “Jornal Nacional” como garota do tempo e foi atacada com comentários racistas na internet. Em resposta a um desses insultos, no Twitter, ela chegou a responder com um “beijinho no ombro” – provando o quanto é maravilhosa.

@Mindflow5 beijinho no ombro. — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) July 3, 2015

O incrível é que, hoje, depois de dois anos no JN, a Globo decidiu que Maju vai integrar o time de apresentadores do “Jornal Hoje”.

Ela passou por cerca de quatro meses de testes para a nova função – e, como a assessoria da emissora informou, deu certo!

A ideia é que ela apresente as edições de sábado do telejornal, juntando-se a nomes como Fabio William, Zileide Silva, Renata Capucci e César Tralli, também plantonistas.

Em seu dia de estreia na bancada, será Izabella Camargo a garota do tempo no “Jornal Nacional”.

Hoje, a jornalista tem muitos fãs na internet – e eles simplesmente amaram a notícia. Não é para menos, né? Arrasou, Maju!

PISA MENOS @majucoutinho EU TE IMPLORO!!! "Maju Coutinho estreia como apresentadora de telejornal na Globo" https://t.co/DnZnOY0jOI — Babaxeka ♋ (@ItsCassiow) June 1, 2017

@majucoutinho desejo tudo de bom nesta sua nova empreitada no Jornal Hoje! Que continue a nos inspirar! — Tony Vaz (@Tony_VazBR) June 1, 2017

@majucoutinho

Parabéns Maju,vai aí um beijão do Padreco 98 fc BH pic.twitter.com/KhAxQf9NuK — Padreco Show (@padrecoshow) June 1, 2017