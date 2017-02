Malhação exibe diálogo seriamente gordofóbico na TV

Nós já explicamos muitas vezes aqui no MdeMulher: gordofobia não é mimimi. Felizmente, nos últimos tempos é comum nos depararmos com gente desconstruindo as ~normas~ que nos são impostas, ajudando outras pessoas a se sentirem bem em seus próprios corpos. Há quem ainda não entenda, porém, a seriedade deste assunto. Na última quarta-feira (8), foi a novela Malhação quem pisou na bola nesse sentido.

No episódio em questão, o personagem Giovane acompanha a namorada, Joana, durante um lanche, e se mostra incomodado com o fato de a moçar ter aparecido de biquíni em um ensaio fotográfico. Depois de ela lhe explicar que aquilo fazia parte do seu trabalho (e que, inclusive, muito mais gente a vê de biquíni na praia), ela conta querer comer um churros.

“Meu deus, você é magra de ruim, né”, ele responde.

“Você vai ou não vai? Porque eu vou”.

“Açúcar e fritura?”.

“Eu prometo que eu não conto”.

“E também promete uma outra coisa?”.

“Depende”.

“Promete que você vai ficar bem gorda para os caras pararem de chegar em você?”. (!!!!)

“Aha! Gorda! Para você me largar? Nada disso”.

Além de gordofóbico, o comentário de Giovane ainda é machista – afinal, querer controlar a namorada dessa forma não é saudável.

O diálogo foi muito mal recebido no Twitter:

Casal:

Ele: vc podia ficar gorda p nenhum homem te olhar

Ela: gorda? p vc me largar?#Malhação trabalhando autoestima do público adolescente — Mariana Bueno =) (@maribueno1) February 8, 2017

PIPIPIPI olha o preconceito com gordo nessa #Malhacao aí gente — LaLa Land (@Lalamell) February 8, 2017

Sinceramente a Malhação 2017 é mais do que isso cara pra que essa parada de cena de gordo? Aff desnecessário — Juh Sant 🚑👑 (@JuhhSantt) February 10, 2017

Sinto muito lhe informar galera da malhação, mas gorda pega muito guri/guria, pq advinha, ser gordo n é ser feio escroto — Furiosa (@dienao_) February 9, 2017

Sula falou que o povo de Recife era feio e do RJ bonito. Agora gordofobia nesse papo de Giovane e Joana. Jacobina, me ajuda. #Malhação — Carine (@homeopatica_) February 8, 2017

Lutamos contra a GORDOFOBIA E Á MALHAÇÃO ME DÁ UMA DESSAS AFFFFF QUANTA FALTA DE IDEIA HEIM ROTEIRISTAS https://t.co/fFo72z4lb1 — Érika Cadôr (@ErikaCador) February 9, 2017