A nova ‘Malhação’ vai ser revolucionária. Entenda as mudanças

A próxima temporada de “Malhação” promete ser revolucionária. Nos mais de 20 anos da novela global no ar nunca antes aconteceram tantas mudanças – para melhor. E problemas, por exemplo, como o episódio horrível de gordofobia e machismo exibido recentemente, devem ser coisa do passado.

Para começar, Cao Hamburguer, 54, o criador de”Castelo Rá-Tim-Bum”, sucesso infantil da década de 1990, é quem assina o texto da nova fase. Foi ideia dele, também, trazer a trama, pela primeira vez, para a cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Além disso, o tradicional casal de protagonistas foi exterminado.

Exatamente: as estrelas da produção serão cinco garotas muito diferentes entre si, algo parecido com a proposta da série extremamente popular “Pretty Little Lies” (sem as mortes, é claro!). “O meu interesse maior é pelo olhar feminino. Acho muito instigante a maneira como elas enxergam o mundo, mas também acho importante sempre, e principalmente no Brasil, a gente defender a igualdade e a força das mulheres”, disse o autor em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Intitulada “Viva a Diferença”, a temporada poderia se chamar “apoie a gangue de garotas do seu bairro”, já que a sororidade será o grande tema do novo ano. Além disso, a pluralidade também será uma preocupação da obra, é só olhar para a trupe multicultural das personagens principais – porque, ainda bem, na “nova Malhação” representatividade importa, sim. E, claro, discussões atuais e importantes como preconceito, racismo e feminismo deverão aparecer no desenrolar da história.

A trama

A história vai acompanhar o início da amizade de adolescentes unidas pelas diferenças delas. Durante uma pane no metrô, uma situação bastante paulistana, diga-se, Lica (Manoela Aliperti), a rica e alternativa, Ellen (Heslaine Vieira), uma hacker da periferia, Tina (Ana Hikari), a artista, e Benê (Daphne Bozaski), a tímida, precisam ajudar Keila (Gabi Medvedovski) que, grávida, entra em trabalho de parto.

O nascimento do bebê vai criar um vínculo eterno entre elas que, olha só, depois descobrem estudar em escolas próximas.

Com direção de Paulo Silvestrini (“A Regra do Jogo”), a nova fase é uma superaposta da Rede Globo para fazer de “Malhação” um produto ainda mais conectado com uma audiência cada vez mais crítica e preocupada com a equidade de direitos. Todo mundo quer se ver representado na TV.

A estreia está prevista para o final de abril.