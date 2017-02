Manoel denuncia suposta agressão de Marcos no BBB17

Esse castigo do anjo no Big Brother Brasil está dando o que falar. Cada vez que toca a sineta, Marcos precisa fazer maldades enquanto Ilmar faz boas ações, mas um desentendimento aconteceu nessa manhã em meio a uma brincadeira com espuma de barbear.

Mayara estava incomodada brigando com Marcos e Ilmar a respeito das trolladas com as meninas. Manoel surgiu então por trás dos dois participantes e tentou esguichar espuma de barbear no brother. Marcos, num reflexo de seu corpo, virou para poder espirrar espuma em Manoel mas acabou batendo com um braço na boca do brother. O gêmeo então saiu dali denunciando que foi agressão.

As redes sociais estão divididas se isso foi ou não agressão, mas vocês podem conferir o vídeo abaixo:

Olha aí a suposta agressão do MARCOS… Vamos ver no que vai dar… #redebbb #bbb17 pic.twitter.com/WMz0gAtk7S — Bruno (@PorTrasdoLimbo) February 5, 2017

E a discussão foi mais longe! Manoel saiu gritando pela casa que essa foi a segunda agressão de Marcos na casa, e chegou a gritar “Vira homem!” e ameaçar o médico de processo. “Se fosse lá fora te quebraria na porrada”, disparou Manoel revoltadíssimo.

O vídeo abaixo mostra mais uma parte dessa discussão. Manoel chega a usar “seu viado enrustido” para ofender Marcos.

e temos o primeiro barraco do BBB 17!! FOI A GENTE QUE PEDIU SIMMMMM pic.twitter.com/b8Mv2bsZny — felipe 🍕 (@cafet4o) February 5, 2017

Deu para perceber que durante toda a briga Manoel tentava entrar no confessionário. O motivo para isso é que se ele denunciar a agressão de Marcos, a produção terá de conferir as gravações e julgar se realmente foi uma agressão. Foi o mesmo processo do Big Brother Brasil do ano passado, quando Renan denunciou a agressão de Ana Paula durante uma festa.