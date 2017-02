Manoel se despede do Big Brother Brasil 17

Como Tiago Leifert já lembrou no começo do Big Brother Brasil de hoje (21), esse foi o paredão dos novinhos. E foi com muita tristeza que vimos Manoel pegar sua mala e sair da casa mais vigiada do Brasil. Mesmo lamentando a ausência de Tonho da Lua no programa e seu humor involuntário, vamos conferir o resumo do programa?

Para começar, algo inédito na história do Big Brother Brasil: um ex-participante estava do lado de fora esperando um emparedado. Na verdade, foram dois… Antônio e Mayla estavam com suas famílias aguardando o resultado fatídico. A presença deles foi bem aproveitada por Leifert, que sempre pedia a opinião deles após exibir VTs dos casais Manoel/Vivian e Emilly/Marcos. Ele até pediu para Mayla comentar o vídeo de Marcos falando “eu te amo” para sua namorada na casa.

Os VTs temáticos continuaram rolando na edição do programa de hoje. Elis, que foi apelidada por Tiago Leifert como “Agente do Caos” ganhou um vídeo especial mostrando todo o jogo de contraespionagem que vem fazendo dentro da casa. Valeu principalmente pelo print MARAVILHOSO com Elis tacando fogo no BBB17:

Como agora os brothers não assistem mais à plateia de dentro da casa, tivemos mais uma rodada de Leifert pegando recados de todos os parentes para transmitir aos emparedados, sempre daquela maneira bem humorada. Um dos recados de Mayla, por exemplo, foi pedir que Emilly fosse dormir mais cedo porque seu pai tem ido dormir muito tarde por causa do pay-per-view e ele precisa trabalhar cedo. Ao pegar o recado de Antônio, Leifert ainda não perdeu a chance de trollar o brother perguntando do casamento dele com Mayara.

Ao encerrar a votação, o apresentador quebrou o protocolo e já informou quem havia ficado em terceiro lugar na votação para que a tal pessoa pudesse relaxar. Dito e feito, Vivian tirou um peso das costas ao ser informada que estava bem atrás na votação. A disputa ficou então entre os gêmeos Emilly e Manoel.

Na conversa de eliminação, Leifert anunciou um recorde de 25 milhões de votos, 6 milhões apenas nos últimos 40 minutos. O apresentador começou fazendo estatísticas sobre quantos indicados pelo líder foram eliminados (nenhum), e depois ainda apontou a idade baixa dos que saíram do programa. Ele não explicou o motivo das estatísticas, apenas queria “jogar a informação” pra casa. Logo depois pediu para Vivian descrever Manoel, e perguntou para Emilly se ela se via parecida com Mayara por causa dos vários votos que levou na casa. “Emilly, quando a gente recebe seis votos a gente perdoa, se vinga ou engole?”, provocou Leifert antes de pedir ao Marcos para que descrevesse Emilly. No fim, Tiago Leifert anunciou a eliminação de Manoel com 57,45%.

Na saída, Leifert questionou por que Manoel não usou o superpoder da imunidade para negociar com Pedro desde o começo. O gêmeo respondeu dizendo que ele foi ele mesmo o tempo inteiro na casa. Pois é, Manoel, a gente sabe que você foi você mesmo: uma pessoa que não tem muita estratégia mesmo.