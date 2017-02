Manoel torce para que prova da comida não envolva inteligência

Nesta manhã de domingo os competidores do Big Brother Brasil estão bem preocupados com a formação do paredão de noite e a prova da comida logo mais. Manoel, por exemplo, está bem tenso e tem feito um ritual próprio que envolve alimentação balanceada com ovos e um pouco de reza.

Em uma conversa com Marinalva, Manoel revelou sua preocupação. O gêmeo contou para sister, que está com ele no grupo da comida, que torce muito para que ser prova de agilidade. “Se for inteligência eu não curto muito”. Marinalva nem disfarçou e deu uma risada gostosa.

Tiago Leifert já plantou na cabeça dos brothers que Manoel não é exatamente a pessoa mais sagaz nas provas, afinal foi o participante que mais descumpriu regras e foi eliminado.

Na verdade, Manoel, nós estamos torcendo para que aconteça de novo um momento parecido com o que rolou na prova da piscina de bolinhas. Por favor providencie para nós essa grande alegria novamente, tá?