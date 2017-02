Manoel, Vivian e Emilly disputam paredão triplo no BBB17

Domingo é dia de formação de paredão no Big Brother Brasil e ele vem daquele jeito que a gente gosta: triplo para surpreender os brothers. Enquanto Manoel, Vivian e Emilly duelam a preferência do público, vamos ver como foi o resumo do programa de hoje.

Depois de muitos vídeos mostrando as últimas horas na casa, Tiago Leifert surgiu no telão vertical do BBB para conversar com os participantes e revelar todas as surpresas do dia. Lembrando que eles não sabiam nem que o paredão seria triplo e nem o superpoder de Manoel, que ganhou uma imunidade caso fosse votado pela casa.

Ieda começou os trabalhos dando o colar do anjo para sua amiga Andreia… PERA, QUEM? Ieda quis presentear Elis, mas deu aquela esquecida básica no nome da amiga. Quem nunca, não é mesmo?

Pedro então começou seu discurso do líder e indicou Manoel por ele estar bem isolado do resto da casa em alguns momentos. Logo depois ele tentou usar seu superpoder, mas o Leifert avisou que ele só serviria se ele fosse indicado pela CASA. O gêmeo então perguntou o lance de passar o poder pra alguém, e o apresentador precisou explicar de novo sobre o poder dele. Manoel podia ter é passado sem essa.

Vamos ver agora todos os votos e as justificativas:

Vivian votou em Emilly porque foi alguém que a colocou no paredão.

Ilmar votou em Vivian para fugir do paredão.

Daniel votou em Emilly por conta de algumas pecadas que ela deu essa semana.

Manoel votou em Marcos por causa das estalecas que ele fez a casa perder por causa da questão do microfone.

Emilly votou em Vivian porque ela é amiga de balada apenas.

Roberta votou em Ilmar porque ela queria a Elis, mas foi imunizada.

Rômulo votou em Emilly para enviar ao paredão pessoas que tenham más atitudes.

Marcos votou em Vivian porque foi se distanciando dela, mas nada contra.

Elis/Andreia votou em Emilly por estratégia de defesa do grupo.

Ieda votou em Emilly para servir de alerta.

Marinalva votou em Emilly porque a vida não é só feita de festas.

Assim que Leifert anunciou o paredão triplo entre Manoel, Vivian e Emilly, o casal emparedado começou a chorar copiosamente. Ieda, que foi sorteada para gerar um climão, fez com que Emilly dissesse seu voto em voz alta. Aí foi que o negócio desandou, porque Emilly barraqueou ao vivo com Ieda enquanto o programa ainda passava na Globo. Como o apresentador falou depois, a casa está pegando fogo!