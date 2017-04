Marcos abandona festa do BBB17 após discussão com Ieda

Era questão de tempo até Marcos perder a cabeça de novo. Após ser indicado ao paredão por votos de todas as pessoas da casa, o brother quis tirar satisfação de Ieda por ter recebido um voto dela após ela ter dito que queria gaúchos na final do programa. Em meio à discussão, Ieda se sentiu agredida e saiu da festa para denunciar o comportamento de Marcos.

Completamente transtornado, Marcos começou a discutir então com as outras pessoas da festa, ainda querendo resolver as pendências da tal festa em que houve um suposto plano diabólico para que ele terminasse com Emilly.

A gêmea tentou acalmar seu namorado, mas ele a chamou para conversar do lado de fora. Emilly pediu para curtir a festa, e Marcos minimizou a vontade dela dizendo que ele já esteve em muitas festas a mais que ela e que todas eram iguais.

Ela acompanhou o brother até o lado de fora, e após muita discussão ele decidiu abandonar a festa. Emilly, por outro lado, subiu para curtir com as sisters que se emocionavam com os vídeos da trajetória do programa e com as mensagens dos espectadores.