Marcos acha que foi desfavorecido em prova do líder antiga

Como não vai rolar eliminação hoje no Big Brother Brasil, os competidores estão ainda mais calmos que o habitual. Nesses momentos, as pessoas costumam resgatar qualquer assunto para que se desenvolva uma conversa, e Marcos aproveitou para dar uma criticada na produção do programa.

Em conversa com Ilmar no quarto preto, Marcos achou injusta a prova do líder na qual eles precisavam descobrir se algum jurado do The Voice Kids havia virado a cadeira para alguma criança após ouvir a apresentação. De acordo com Marcos, esse tipo de prova privilegia quem fica o dia inteiro vendo TV assistindo a esse tipo de programa. “Quero ver fazer um quiz de medicina”, argumentou o cirurgião que ainda está remoendo a derrota de semanas atrás.

Ilmar começou a relembrar outras provas legais de liderança, como a das bolinhas que rendeu o maravilhoso meme do Manoel gritando, mas Marcos falava que todas essas provas eram bobas. Curiosamente, ele só curtiu as provas que ele mesmo ganhou, como a da bolinha no espaço.

Longe da gente de defender a produção do Big Brother Brasil, até porque ela tem tomado algumas decisões de edição muito questionáveis (eles sumiram com a briga de Emilly e Marcos por causa do apelido de Pinscher Maluco), mas se o Doc tivesse prestado atenção na explicação de Tiago Leifert ele saberia que a prova do The Voice Kids exibiu trechos do programa exibido enquanto eles estavam confinados, logo era apenas uma prova de sorte e intuição.