Marcos acha que foi injustiçado pela Produção na prova do líder

Marcos foi desclassificado da prova do líder por ter ficado ajoelhado, isso quando Tiago Leifert deixou bem claro que o participante devia ficar apenas sentado. Assim que saiu do campo de provas, Marcos ficou ali sentado para dar aquela força espiritual para sua amada.

Assim que terminou a prova, Emilly foi recebida por seu namorado do lado de fora. Ele disse que ficou o tempo inteiro lá porque considerou “sacanagem” ser eliminado com cinco minutos de prova.

No banho, Marcos começou a desabafar que se sentiu injustiçado. Citou a prova da batedeira em que Ilmar violou as regras uma vez e a produção o alertou, dando uma colher de chá. O brother saiu do banho e pediu no microfone para falar com a produção, e continuou reclamando. Nesse momento, a câmera do pay-per-view deixou de mostrar o casal e focou na Marinalva, que fumava à beira da piscina.