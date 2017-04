Marcos belisca Emilly e causa um hematoma na garota

Alguns podem ironizar a situação do casal do Big Brother Brasil com música “Tapas e Beijos”, mas a verdade é que estamos acompanhando ao vivo um exemplo de relacionamento abusivo entre Marcos e Emilly. A novidade sobre o assunto coloca mais lenha nessa fogueira.

Em uma conversa com a gêmea hoje (07), Ieda ouviu Emilly desabafar sobre como Marcos a havia machucado por ciúme besta. Segundo a gaúcha, seu namorado lhe deu um beliscão embaixo do braço depois de ela ter feito uma cena de ciuminho na festa, dizendo que um dos dançarinos havia olhado pra ela.

Marcos, que já declarou na casa ser da paz e contra a violência, ficou beliscando Emilly, a ponto de ficar um hematoma visível dois dias depois. Confira o vídeo abaixo com a Emilly contando esse fato:

Emilly fala a verdade sobre os roxos no braço dela. aqueles q Ieda já tinha alertado anteriormente. Agora fica claro q Marcos fez por CIUME! pic.twitter.com/MCgkDbkFGC — oficial_delmar (@oficial_delmar) April 7, 2017

Vamos lembrar que há menos de uma semana Pedro perguntou para Emilly qual era o limite dela com Marcos, e a gêmea respondeu que a gota de água para ela seria traição ou ofensa. Alguém aí sabe se beliscão se encaixa em alguma desses dois itens?