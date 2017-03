Marcos bola um “plano infalível” para escapar do paredão do BBB17

Enquanto aproveitam as mordomias recém-conquistadas do Tá com Tudo, Marcos e Emilly começaram a conversar sobre a formação do paredão desta noite. Como são visados pelos outros competidores, eles precisam de um plano para nenhum deles ir para a berlinda.

Marcos encarnou o Cebolinha e criou um plano infalível para os dois se safarem: combinarem voto para emparedar Ieda. Segundo o médico, há uma chance do resto da casa votar na aposentada, então se eles contribuírem com dois votos aumentam as chances de ela ser colocada no paredão.

O Doc pensou até mesmo numa saída caso algo dê errado: se empatar votação entre Ieda e um deles, ele lembra que Ilmar está com a liderança e terá o poder de definir o desempate.

Curioso perceber que o médico nem ao menos parece cogitar que o paredão dessa noite será triplo, é como se soubesse que a partir desta semana apenas dois brothers serão emparedados. Mas para saber se o plano dele vai dar certo, só conferindo a votação hoje à noite.