Marcos continua seu Tour da Briga e discute com Marinalva

Comprometido com a moral e a justiça, Marcos acordou hoje com sede de revelar todas as mentiras que ele acredita existir na casa do Big Brother Brasil. Um dos primeiros alvos dele no dia foi Marinalva.

Ele está indignado porque Marinalva e Rômulo teriam incentivado Marcos a dançar com Elettra só pra criar um climão com a Emilly (sim, ele está remoendo coisas de semanas atrás). Marinalva estava quase rindo, mas preferiu ficar calada para não contrariar.

Depois, em outro momento, Marcos foi até o quarto intimar Ilmar para uma conversa. Já cansada daquela tour de tretas, Marinalva foi atrás de Marcos perguntar quem ele achava que era pra sair falando com as pessoas daquela maneira. Os dois trocaram gritos de “cala a boca” e Marcos gritou para a paratleta não encostar nele, com dedo em riste.

Ieda e Vivian se envolveram na discussão para defender Marinalva, e Marcos seguiu para o jardim sem resolver a treta. As mulheres então começaram a falar que ele enlouqueceu por falta de medicamento controlado.