Marcos conversa sobre Emilly e dispara: “Ela é muito possessiva”

Nessa tarde de segunda-feira pré-paredão no Big Brother Brasil, o inseparável trio de amigos da Emilly não está tão junto assim. Chateada porque ainda estão chamando ela de Pinscher Maluca, a gêmea decidiu ficar deitada no jardim lendo que ela ganha mais. Assim, Ilmar e Marcos passaram horas conversando no quarto do líder e falando mal de todo mundo, inclusive dela!

Eles estavam rindo do comportamento dela até que Marcos comentou o quanto ela é possessiva, não só em relações amorosas como em amizade. Ilmar, que já conhece bem a figura, contou que ela ficou brava na última festa quando ele estava dançando com Vivian. “Ela não aceita que você pode ter relações com alguém que ela não gosta”, complementou Ilmar, e Marcos concordou.

A conversa seguiu e os dois iniciaram um papo sobre o desempenho de Tiago Leifert no programa. Marcos diz que ele não deve assistir ao Pay-Per-View e Ilmar garante que ele deve ver um compacto em casa com a esposa feito pela produção do BBB17.