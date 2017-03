Marcos cria cena de ciuminho para provocar Emilly no BBB17

Nós que acompanhamos assiduamente as brigas do casal Marcos e Emilly já estamos calejados de ouvir alguns argumentos que se repetem. Um deles, sempre repetido por Marcos, é o de que Emilly é muito nova e imatura. Sendo assim, o mínimo que a gente espera é um comportamento maduro vindo do próprio Marcos, mas não foi isso que rolou nessa madrugada.

Durante a festa do lado mexicano, começou a tocar uma música lenta. Ilmar, que estava fazendo um freela como “juiz de DR”, tentava convencer a gêmea a dançar com seu affair. Emilly recusou porque disse que Marcos não sabia dançar (será que ela se lembrou do dia que ele ficou dançando e ela caiu?), mas a gêmea aceitou dançar aquela música com Ilmar.

Marcos então tentou provocar uma cena de ciúmes, dizendo que iria chamar a Vivian (que está do outro lado do muro) para dançar com ele. Emilly ignorou e continuou dançando com Ilmar. Foi quando Marcos realmente foi até o muro, batendo e chamando por Vivian pelas frestas.

Pronto, Emilly ficou chateada e avisou que preferia ir dormir com Ilmar a passar a noite com Marcos. A treta só se resolveu depois que o próprio Ilmar, novamente em seu trabalho de Juiz de DR, convenceu Emilly a conversar e se acertar com Marcos.

Embora o desafeto de Emilly e Vivian seja completamente gratuito e sem sentido, pior ainda é Marcos saber disso e criar uma ceninha dessa com o único objetivo de chatear a Emilly.