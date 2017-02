Marcos dá “tapinha” na bunda de Marinalva em prova de resistência

Uma prova de resistência começou ontem (02) no Big Brother Brasil e consiste nos competidores presos numa área enquanto são “esmagados” por duas rochas cenográficas. Embora tenha toda uma aparência de Indiana Jones, nada mais é que pegar um ônibus lotado em horário de pico. A comparação é muito válida se levarmos em conta algo que aconteceu na manhã de hoje (03).

Nove horas já se passaram e os brothers já estão com cara de cansados no aperto da prova de resistência. O site oficial do programa, no entanto, percebeu uma movimentação de Marcos em meio aos corpos colados dos participantes: aparentemente o cirurgião colocou a mão sobre o corpo de Marinalva e deu uns tapinhas na bunda da sister. Logo depois, manteve a mão lá por algum tempo. A participante não reagiu, e depois continuou conversando como se nada tivesse acontecido.

Curiosamente, isso aconteceu logo depois de Marcos começar a fazer comentários desagradáveis e Manoel pedir um pouco de respeito, afinal haviam mulheres na prova.

Esse não é o primeiro episódio de desrespeito do doutor Marcos com as mulheres. Na primeira festa da casa ele tentou beijar Emilly e chegou a ser indicado ao primeiro paredão por causa de declarações machistas de que as mulheres da casa dali 3 meses estariam nuas nas capas de revista.

Em tempo: dez brothers seguem na prova de resistência. Roberta, Ieda, Luiz Felipe e Daniel já abandonaram.