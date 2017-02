Marcos descobre o lado “sensacional” de Emilly no BBB17

Quando rolava uma briga de proporções épicas no Big Brother Brasil, às vezes causada por uma sunga branca ou outra coisa assim, um dos primeiros clichês proferidos pelos participantes era o de que “as máscaras vão cair“. Piadas à parte, essa frase é um fato: é impossível se manter fiel a um personagem depois de semanas de confinamento, uma hora ou outra emergirá um lado real da pessoa. E o que isso tem a ver com o BBB17? Bem, talvez esse fenômeno esteja acontecendo com Emilly diante de nossos olhos. Vamos aos fatos!

Nas primeiras semanas de confinamento, a gêmea teve um comportamento digno de uma princesa (a palavra “princesa” chegou a ser utilizada, inclusive). Emilly respeitava os mais velhos, não dava atenção ao cirurgião plástico que roubava beijos na primeira festa do programa e auxiliava sempre que possível para a harmonia da casa. Em algumas ocasiões, no entanto, um lado um pouquinho mais egoísta e inconsequente de Emilly dava as caras, como foi o caso da disputa com Elis para ver quem iria para o Tá Com Nada (Emilly disse que precisava mudar porque não aguentaria passar uma semana inteira comendo a mesma coisa).

Agora que Emilly conquistou o amor de Marcos e estão juntos, parece que o cirurgião está num relacionamento sério com alguém que ele mesmo parecia não conhecer direito. Dá para se ver o espanto na cara de Marcos a cada conversa irreal presenciada por ele. Em um desses papos, Emilly declarou não ter medo da fama porque já lida muito bem com isso, pois sempre se sentiu o centro das atenções e sensacional. Marcos, percebendo o ~delírio~, chegou a comentar que esse era um tópico que ela precisava trabalhar. Entretanto, ele precisou ouvir que ela “não queria trabalhar isso”.

O diálogo inteiro é maravilhosamente sem-noção:

Eu não tenho palavras pic.twitter.com/s5SFYvXIRT — victor oliveira (@victoroliveira) February 22, 2017

Por gostar de Emilly, Marcos assumiu a função de mediador entre sua ~sensacional~ namorada e o resto da casa. Após a votação do último paredão, conversaram com ele sobre os contras de Emilly e o cirurgião precisou levar a informação filtrada para a namorada (que reagiu bem mal, aliás). Na tarde de hoje, Rômulo contou suas insatisfações e Marcos o aconselhou a dar um “choque de realidade” em Emilly.

Para nós, resta só acompanhar essa novela da vida real em que os personagens vão ganhando novas feições a cada momento.