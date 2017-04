Marcos descumpre regra e é desclassificado da prova do líder

Marcos, Emilly e Marinalva estavam flutuando em tapetes cenográficos em uma prova de resistência com ares de Aladdin. Apenas os três haviam sido classificados para essa etapa da liderança do Big Brother Brasil, mas um deles acabou sendo eliminado já no finalzinho da noite.

A prova consiste em deixar os três sentados em tapetes flutuantes e apertando um botão sobre suas cabeças quando se inicia uma contagem regressiva no telão. No finalzinho da noite, Marcos se ajoelhou para pressionar o tal botão e foi eliminado por um motivo simples: Tiago Leifert havia avisado que eles poderiam apenas se sentar e só. Marcos se despediu de Emilly com um beijo e saiu do campo de prova com uma cara de chateadíssimo.

Seguem na disputa apenas Emilly e Marinalva, no mais completo e sepulcral silêncio. As duas querem muito a liderança nessa reta final do programa porque pode ser um passo importante para se chegar à final.